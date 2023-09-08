Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе

14:41, 08 сентября 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Daewoo Nexia и BMW произошло сегодня, 8 сентября, ночью на 15-м километре автодороги Псков – Изборск в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









После столкновения один из автомобилей опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека.

Прибывшие спасатели обесточили автомобили, деблокировали пострадавших и передали их медикам.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.