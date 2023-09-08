Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе
Столкновение автомобилей Daewoo Nexia и BMW произошло сегодня, 8 сентября, ночью на 15-м километре автодороги Псков – Изборск в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
После столкновения один из автомобилей опрокинулся.
В результате ДТП пострадали два человека.
Прибывшие спасатели обесточили автомобили, деблокировали пострадавших и передали их медикам.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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