140 спортсменов устроят забеги в Мальской долине

15:46, 08 сентября 2023, ПАИ

140 спортсменов посоревнуются в забегах Truvor ultra trail в Мальской долине Печорского района 9 сентября, сообщил корреспонденту ПАИ организатор мероприятия Руслан Шалько.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Саратова, Кабардино-Балкарской Республики, Алтайского края и других регионов России.

Отметим, что ультрамарафон «Трувор» на 100 километров пробегут порядка 9-10 спортсменов. «Бежать ультрамарафон достаточно тяжело. Все ребята, которые приехали к нам на 100-километровый забег, сильные спортсмены. Подготовка у них идёт достаточно серьёзная. Тем более что бежать придётся по пересечённой местности. Через броды, воду и грязь. Темп у лидера, как мне кажется, будет в районе пяти минут на километр», – отметил Руслан Шалько.

Также напомним, что в рамках мероприятия будут организованы забеги на 1, 10, 25 и 46 километров.

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