Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают посмотреть на старинные костяные писала в Изборском музее

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей посмотреть на старинные костяные писала, которые наши предки использовали вместо карандашей и ручек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«8 сентября в России и многих других странах мира отмечается День грамотности. С принятием в 988 году христианства на Руси начались серьёзные изменения в подходах к обучению и воспитанию. Грамотность была необходима для усвоения религиозных норм, прописанных в священных текстах. Неудивительно, что с принятием христианства на протяжении восьми столетий именно церковь возглавляла образование на Руси», – отметили в музее.

Следует отметить, что сначала проводилось обучение чтению, затем, отдельным предметом, детей учили навыкам письма, что было обусловлено сложной графикой отдельных букв и трудными для запоминания правилами орфографии.

Вместо тетрадей ученики использовали церы – деревянные дощечки с бортиками, залитые воском. Вместо ручек и карандашей применялись писала – палочки, заострённые с одного конца, а с другого – имеющие лопаточки. Церы были хороши своей многоразовостью: выцарапанные на воске буквы при необходимости можно было затереть лопаточкой писала. Однако носить с собой или отправлять кому-либо послание на церах было неудобно, поэтому для этих целей служила береста, на которой при помощи тех же писал выцарапывался текст.

«При раскопках на Труворовом городище в Изборске в напластованиях XII-XIII веков были обнаружены два железных писала. К писалам также могут принадлежать встреченные в огромном количестве фрагментированные находки из бронзы и кости, в частности стержни или лопаточки», – заметили сотрудники музея.

Как раз такие костяные писала можно увидеть в экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», которая расположена в усадьбе купца Анисимова на улице Печорской, 41а. Режим работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 сентября 2023

Часть Октябрьского проспекта временно перекроют в Пскове

08 сентября 2023

Часть улицы Юбилейной в Пскове перекроют с 11 сентября

08 сентября 2023

Псковичей приглашают посмотреть на старинные костяные писала в Изборском музее

08 сентября 2023

6,99% составила явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00

08 сентября 2023

59% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

08 сентября 2023

Депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова проголосовала с помощью ДЭГ

08 сентября 2023

Благодаря диспансеризации у псковича вовремя выявили рак прямой кишки

08 сентября 2023

«Душа земли Псковской» Елена Савченко проголосовала на выборах губернатора


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...