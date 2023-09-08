Псковичей приглашают посмотреть на старинные костяные писала в Изборском музее

15:43, 08 сентября 2023, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей посмотреть на старинные костяные писала, которые наши предки использовали вместо карандашей и ручек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«8 сентября в России и многих других странах мира отмечается День грамотности. С принятием в 988 году христианства на Руси начались серьёзные изменения в подходах к обучению и воспитанию. Грамотность была необходима для усвоения религиозных норм, прописанных в священных текстах. Неудивительно, что с принятием христианства на протяжении восьми столетий именно церковь возглавляла образование на Руси», – отметили в музее.

Следует отметить, что сначала проводилось обучение чтению, затем, отдельным предметом, детей учили навыкам письма, что было обусловлено сложной графикой отдельных букв и трудными для запоминания правилами орфографии.

Вместо тетрадей ученики использовали церы – деревянные дощечки с бортиками, залитые воском. Вместо ручек и карандашей применялись писала – палочки, заострённые с одного конца, а с другого – имеющие лопаточки. Церы были хороши своей многоразовостью: выцарапанные на воске буквы при необходимости можно было затереть лопаточкой писала. Однако носить с собой или отправлять кому-либо послание на церах было неудобно, поэтому для этих целей служила береста, на которой при помощи тех же писал выцарапывался текст.

«При раскопках на Труворовом городище в Изборске в напластованиях XII-XIII веков были обнаружены два железных писала. К писалам также могут принадлежать встреченные в огромном количестве фрагментированные находки из бронзы и кости, в частности стержни или лопаточки», – заметили сотрудники музея.

Как раз такие костяные писала можно увидеть в экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», которая расположена в усадьбе купца Анисимова на улице Печорской, 41а. Режим работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник – выходной.