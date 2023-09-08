Годовщину Бородинского сражения отметили в Пскове

15:24, 08 сентября 2023, ПАИ

В Пскове у памятника генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России - Дню Бородинского сражения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

В нем приняли участие заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев, члены областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» (Клуб генералов и адмиралов), ветераны, представители общественности, курсанты, воспитанники центра «Патриот».

«Мы должны сделать все, чтобы сохранить память о подвиге русских воинов, помнить важные, знаковые даты истории нашей великой страны», - подчеркнул Владимир Воробьев.

После минуты молчания прозвучал гимн России, а затем участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятнику легендарному генерал-фельдмаршалу.