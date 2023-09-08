Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Годовщину Бородинского сражения отметили в Пскове

В Пскове у памятника генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России - Дню Бородинского сражения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото пресс-службы ПГД

В нем приняли участие заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев, члены областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» (Клуб генералов и адмиралов), ветераны, представители общественности, курсанты, воспитанники центра «Патриот».

«Мы должны сделать все, чтобы сохранить память о подвиге русских воинов, помнить важные, знаковые даты истории нашей великой страны», - подчеркнул Владимир Воробьев.

После минуты молчания прозвучал гимн России, а затем участники торжественного мероприятия возложили цветы к памятнику легендарному генерал-фельдмаршалу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 сентября 2023

Часть Октябрьского проспекта временно перекроют в Пскове

08 сентября 2023

Часть улицы Юбилейной в Пскове перекроют с 11 сентября

08 сентября 2023

Псковичей приглашают посмотреть на старинные костяные писала в Изборском музее

08 сентября 2023

6,99% составила явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00

08 сентября 2023

59% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

08 сентября 2023

Депутат областного Собрания Татьяна Фомченкова проголосовала с помощью ДЭГ

08 сентября 2023

Благодаря диспансеризации у псковича вовремя выявили рак прямой кишки

08 сентября 2023

«Душа земли Псковской» Елена Савченко проголосовала на выборах губернатора


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...