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Общество

Часть Октябрьского проспекта временно перекроют в Пскове

Участок Октябрьского проспекта временно перекроют в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: ПАИ

С 11 по 14 сентября будет перекрыта левая сторона Октябрьского проспекта от улицы Гражданской до улицы Гагарина у дома № 50а для укладки асфальта.

Съезды по левой стороне Октябрьского проспекта – улицы Гражданская, Металлистов и Иркутский переулок – перекроют. На этом участке дороги будет организовано реверсивное движение по одной половине дороги. Объехать перекрытый участок можно будет по улице Льва Толстого, а также через улицы Кузнецкую и Вокзальную.

С 14 по 17 сентября перекроют правую сторону Октябрьского проспекта на том же участке. Объехать его можно будет по улицам Спортивной, Кузнецкой и Вокзальной.

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