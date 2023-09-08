Жилые апартаменты оборудуют в Доме Трубинских в Пскове
Масштабные работы по реставрации и приспособлению здания проводятся в Доме Трубинских со служебными постройками. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
«Этот объект культурного наследия, построенный в XVII веке, практически никогда не пустовал. Долгое время дом был жилым, потом здесь располагались больница, табачная фабрика, хранилище льна и склад шпагата», – отметили в ТИЦ.
После проведения реставрационных работ здесь расположится гостевой дом с жилыми апартаментами, в которых сохранят традиционный псковский интерьер.
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