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Михаил Ведерников и Оксана Фёдорова обсудили вопросы поддержки творческой молодёжи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи встретился с российской телеведущей, актрисой и победительницей конкурса «Мисс Вселенная», уроженкой Пскова Оксаной Фёдоровой. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников и Оксана Фёдорова обсудили вопросы поддержки творческой молодёжи. В частности, телеведущая подчеркнула, что очень важно персонально помогать талантливым ребятам, чтобы они не бросали свой путь и развивались дальше.

Губернатор вручил Оксане Фёдоровой почётную грамоту и поблагодарил её за внимание к региону и вклад в развитие и продвижение псковской культуры. «Хочу поблагодарить вас за то, что вы являетесь таким хорошим примером для молодёжи, что, каких бы результатов ты ни достигал, на какие бы высоты ни поднимался, всегда нужно помнить свою родину и уделять ей внимание», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что Оксана Фёдорова приехала в Псков с благотворительным концертом «Музыкальное путешествие. С любовью к городу», который прошёл в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 8 сентября, в 19:00.

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