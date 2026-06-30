Член Общественной палаты РФ Татьяна Кирилёнок стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

17:59, 30 июня 2026, ПАИ

Член Общественной палаты России, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 30 июня.

Главное из эфира: