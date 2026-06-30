Член Общественной палаты РФ Татьяна Кирилёнок стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Член Общественной палаты России, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 30 июня.
Главное из эфира:
- первое пленарное заседание Общественной палаты РФ девятого созыва было торжественным, с большим количеством почётных гостей и медийных лиц; при этом организаторы старались создать дружескую рабочую атмосферу;
- в ходе заседания она завела личные контакты с известными фигурами: ехала в лифте с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко и Екатериной Мизулиной, а также познакомилась с Петром Лундстремом, зампредом комиссии по креативным индустриям;
- одна из основных функций Общественной палаты РФ, по словам Татьяны Кирилёнок, – общественное наблюдение за выборами и контроль за тем, чтобы они проходили в правовом поле без силового и информационного давления;
- она подчеркнула, что сейчас идёт «информационная война с огромной силой» на всех площадках, много фейковой и негативной информации, и гражданам нужно чётко различать правду и ложь;
- наблюдатели от Общественной палаты рассматриваются как максимально нейтральные и «неокрашенные», в отличие от наблюдателей политических партий, у которых есть собственная заинтересованность;
- она считает, что оставлять избирательные участки без общественного наблюдения категорически нельзя: Общественная палата – «самый независимый орган наблюдения»;
- по процедуре член Общественной палаты может входить максимум в четыре комиссии: в одной – с правом решающего голоса, ещё в трёх – с совещательным голосом;
- Татьяна Кирилёнок получила право решающего голоса в комиссии по экономике и трудовым отношениям, хотя изначально планировала – в комиссии по развитию креативных индустрий, но «ошиблась дверью» и осталась в экономической комиссии;
- комиссию по экономике она описывает как одну из самых авторитетных: её возглавляет Борис Алёшин с большим государственным и корпоративным опытом, в составе – представители крупных деловых объединений («Союз машиностроителей», «Деловая Россия», «Опора России» и другие);
- коллеги в Москве удивились, что Псковская область делегировала представителя по экономическому блоку, ассоциируя регион прежде всего с историей и патриотической повесткой, а не с экономикой; Татьяна Кирилёнок воспринимает это как стимул «есть с чем работать»;
- комиссия по креативным индустриям, по её словам, впервые создана в Общественной палате и отвечает за превращение культурного кода и талантов граждан в коммерческий потенциал – «денежное выражение» креативных практик;
- В третьей комиссии – по городской окружающей среде – её ключевая задача: показывать, что в Псковской области развивают ТОС, причём опыт региона по созданию ТОС она считает передовым;
- говоря о «лобби» региона в Общественной палате, Татьяна Кирилёнок ставит на первое место представительство: важно, чтобы Псковскую область слышали и знали, а уже потом – продвигать инициативы, используя контакты с людьми, влияющими на принятие решений;
- одной из ключевых экономических инициатив от Псковской области она видит изменение подхода к госпрограммам для малонаселённых регионов: нынешние показатели и «подушевое» или программное финансирование легче выполнять крупным субъектам, а малым регионам – сложно при тех же планках;
- она предлагает ранжировать регионы в госпрограммах по типу инвестиционных рейтингов (малые, средние, крупные, по уровню развития отраслей), чтобы экономические показатели и требования были адаптированы к демографическим и структурным особенностям таких территорий, как Псковская область;
- институт общественных помощников губернатора, по её словам, сохраняет устойчивый формат: есть нормативный акт, регулярные встречи с главой региона (минимум три раза в год), обсуждение проблем и проектов, хотя медийное внимание к этому институту со временем снизилось;
- большинство общественных помощников губернатора работают в направлении поддержки семей участников СВО (мамы, жёны, вдовы), и эта работа, как она подчеркнула, не прекратится, пока не завершится СВО;
- в 2026 году запущен конкурс общественных помощников губернатора «Гражданская миссия. Курс на будущее», где помощники защищают свои проектные инициативы; она подчеркнула что основной «приз» – общественное признание, а не деньги;
- деньги на хороший социальный или общественный проект сегодня «получить не проблема», если грамотно пользоваться грантовыми механизмами различных фондов; общественные помощники, имея доступ к информации, умеют находить финансирование для инициатив;
- для предстоящей встречи президента РФ с Общественной палатой Татьяна Кирилёнок подготовила предложение вернуться к системе распределения выпускников вузов и колледжей, адаптировав её к современной экономике с преобладанием частного сектора, чтобы решать проблему дефицита кадров и одновременно помогать малонаселённым регионам;
- она аргументирует необходимость распределения тем, что государство тратит всё больше средств на подготовку специалистов, а затем многие не находят себя в профессии, и тем, что система распределения в прошлом стимулировала лучше учиться (право выбора места работы для отличников) и помогала заселять и развивать «периферийные» территории;
- как действующий предприниматель она оценивает нынешнюю ключевую ставку ЦБ (14,25 %) как всё ещё слишком высокую: при такой стоимости кредитов бизнес в Псковской области фактически не может реализовывать серьёзные инвестпроекты, её компания перевела свой логистический проект в пассивную фазу и «не видит экономики» при текущих процентных ставках.
Член Общественной палаты РФ Татьяна Кирилёнок стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
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