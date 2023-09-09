День дизайнера-графика отмечают в России 9 сентября

09:00, 09 сентября 2023, ПАИ

День дзайнера-графика отмечают в России и странах СНГ ежегодно 9 сентября, сообщает сайт calend.ru.

Праздник был учреждён в 2005 году в день 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика, обладателя множества наград международных и отечественных конкурсов. Работы Владимира Чайки не раз признавались лучшими на фестивалях в Брно, Варшаве, Хельсинки, Загребе, Харькове, Москве. Чайка стал первым дизайнером-графиком, удостоившимся Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

Владимир Чайка после окончания учебного заведения поступил в мастерскую прикладной графики Художественного фонда, сотрудничал с самыми известными советскими дизайнерами. Первую профессиональную награду – серебряную медаль Международного биеннале графического дизайна в Брно – Чайка получил за обложку журнала «Реклама» в 1988 году. Кстати, в период сотрудничества дизайнера с журналом тираж печатного издания вырос с 20 тысяч до 80 тысяч экземпляров.

С каждым годом профессия дизайнера-графика становится всё более востребованной в связи с развитием средств массовой информации и рекламной индустрии.

