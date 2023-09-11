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Общество

Международный день красоты отмечают 9 сентября

Международный комитет по косметологии и эстетике CIDESCO проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября, сообщает calend.ru.

Международный комитет косметологии и эстетики CIDESCO, который считается главной международной ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру благодаря работе отделений во многих странах.

С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется всё красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.

Первый в истории конкурс красоты прошёл в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

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