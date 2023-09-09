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Общество

Псковский вокзал отмечает 160-летний юбилей

Псковскому железнодорожному вокзалу исполнилось 160 лет со дня основания. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Движение через станцию Псков было запущено в 1859 году. Через год французский архитектор Пирель разработал проект вокзала, а ещё через три года здание стало встречать и провожать первых пассажиров. За годы истории через него прошли миллионы путешественников», – написал глава города.

Он добавил, что псковский вокзал – свидетель исторических событий, где бывали император Александр II, Владимир Ленин, а император Николай II отрёкся от престола.

Помимо этого, к юбилею на выходе с платформы установили фотозону, в которой желающие смогут сделать фото на фоне вокзала.

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