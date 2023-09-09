Выставка Александра Стройло откроется на Пушкинском театральном фестивале

10:06, 09 сентября 2023, ПАИ

Выставка главного художника Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженного художника России, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Александра Стройло откроется врамках ХХХ Пушкинского театрального фестиваля 10 сентября в галерее «ЦЕХ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вниманию зрителей будут представлены эскизы костюмов к спектаклям театра, элементы костюмов и реквизита авторства главного художника. Посетители галереи смогут проследить процесс создания костюмов к спектаклям «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского и булгаковскому «Морфию» от эскиза до воплощения.

Александр Стройло – главный художник Псковского театра драмы с 2015 года. Он оформил десятки спектаклей театра и множество кинокартин. Работы художника находятся в государственных музеях России и за рубежом. Его персональные выставки проходили в Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене, Амстердаме, Перте, Москве. В 2023 году Александр Стройло стал лауреатом высшей театральной награды страны – Национальной театральной премии «Золотая маска» за работу художника по костюмам в спектакле «Морфий». Как шла работа художника над этим спектаклем, зрителю тоже предстоит увидеть на выставке.

Выставка «Убор» откроется 10 сентября в 18:00 и продлится до 9 октября в театральной галерее «Цех» (ул. Пушкина, 13а). Часы работы – с 12:00 до 19:00. Вход свободный.