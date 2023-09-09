Оксана Фёдорова и оркестр Росгвардии дали концерт в Псковской филармонии

10:44, 09 сентября 2023, ПАИ

Благотворительный концерт Оксаны Фёдоровой «Музыкальное путешествие. С любовью к городу» в сопровождении образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и при участии солиста Мариинского театра Виктора Коротича прошёл в БКЗ филармонии Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Росгвардии России по Псковской области.

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Концерт был приурочен ко Дню Бородинского сражения.

В концертной программе прозвучали романсы и знаменитые арии из опер Римского-Корсакова, Россини, Моцарта, Чайковского и других композиторов в исполнении Оксаны Фёдоровой и Виктора Коротича, солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Республики Северная Осетия.