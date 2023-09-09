Первокурсники университета ФСИН приняли присягу в Пскове

13:35, 09 сентября 2023, ПАИ

Первокурсники Псковского филиала университета ФСИН России приняли присягу в стенах учебного заведения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН.

На церемонии присутствовали представители власти Псковской области и города Пскова, силовых структур региона, областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава и духовенства».

«Принятие присяги – событие очень знаменательное и волнующее, потому что с давних времён этот ритуал исполнен особого смысла, за которым стоит история нашей великой страны, когда в присяге на верность Отчизне даётся клятва в беззаветном самопожертвенном служении Родине», – отметил начальник Университета ФСИН России Александр Вотинов.

К стеле памяти сотрудников УИС, погибших при исполнении служебного долга, была возложена гирлянда.

Настоятель псковского воинского храма Святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег (Тэор) совершил водосвятный молебен.