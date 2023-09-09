Псковичи смогут купить сельхозпродукцию местных производителей 16 сентября

15:25, 09 сентября 2023, ПАИ

23-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдёт 16 сентября на парковке Fjord Plaza. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

​

К участию в ней приглашаются сельхозтоваропроизводители, владельцы ЛПХ, предприниматели, предприятия торговли, пищевой промышленности Псковского района и области. Заявки на участие можно подать до 11 сентября.

Приём заявок осуществляется по адресу: Псков, улица Школьная, дом 26, кабинет 15, 16 (с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). Справки по телефонам: 29-31-09, 29-31-10, 29-31-11.