Центризбирком РФ заблокировал 15 тысяч атак на ресурсы ДЭГ

16:13, 09 сентября 2023, ПАИ

Центральная избирательная комиссия РФ с 23:00 7 сентября по 8:00 9 сентября заблокировала 15 528 атак на ресурсы ДЭГ, подавляющее большинство из них идёт из-за рубежа, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«С 23 часов 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября, то есть сегодня, было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ. В основном на сайт vybory.gov.ru – 14 197 атак. В подавляющем большинстве атаки идут из-за рубежа», – сказала Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

Напомним, что сегодня, 9 сентября, начался второй день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В первый день голосования на выборах в Псковской области явка составила 10,6 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.