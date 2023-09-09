Великолукская лучница завоевала три медали на соревнованиях в Белоруссии

16:54, 09 сентября 2023, ПАИ

Великолукская лучница Ника Снеткова взяла три медали на открытых республиканских соревнованиях по стрельбе из блочного лука на призы П. И. Климука, которые проходили с 3 по 8 сентября в Бресте в Белоруссии. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

В личном женском зачёте великолучанка стала обладательницей бронзовой награды.

Также в командном турнире Ника Снеткова заняла первое место. Спортсменка соревновалась в одной команде с московской лучницей Марией Димидюк и представительницей Ярославской области Екатериной Румянцевой.

Ещё одна медаль досталась великолучанке в соревнованиях среди смешанных команд, в которых она выступала вместе с представителем Ямало-Ненецкого автономного округа Виктором Калашниковым. Спортсмены заняли третье место.

«Я довольна своим результатом, три медали из трёх возможных – хороший результат, – отметила Ника Снеткова. – В этом году это моя пятая личная медаль в общей возрастной категории. Соревнования – это всегда захватывающе, особенно в связи с отсутствием возможности представлять свою страну на европейских и мировых соревнованиях».

Также отметим, что в соревнованиях участвовала ещё одна великолукская спортсменка Александра Савенкова, которая стала серебряным призёром в командном зачёте.

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