Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соблюдение избирательных прав проконтролировал Дмитрий Шахов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил избирательные участки в Опочецком районе, где проконтролировал ход голосования на выборах губернатора Псковской области и в органы местного самоуправления, сообщили ПАИ в аппарате омбудсмена.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Бобылева рассказала омбудсмену о ходе голосования в районе, о количестве кандидатов и политических партиях, принимающих участие в выборах, а также о числе избирателей, изъявивших желание воспользоваться дистанционным голосованием при избрании губернатора Псковской области и депутатов Опочецкого районного Собрания. Председатель ТИК сообщила об одной жалобе, поступившей в первый день голосования в их комиссию, которая была незамедлительно рассмотрена.

На одном из избирательных участков уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов проверил соблюдение процедуры голосования, исключения из списков избирателей тех граждан, кто выбрал дистанционное голосование, а также пообщался с наблюдателями, которые отметили прозрачность процедуры голосования, доброжелательность членов участковых комиссий и отсутствие нарушений и жалоб как у них, так и со стороны избирателей.

«Жалоб и обращений в первый день голосования уполномоченному по правам человека в Псковской области не поступало. Мониторинг за соблюдением избирательных прав граждан будет продолжен 9 и 10 сентября 2023 года», – добавили в аппарате омбудсмена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 сентября 2023

Тверской театр выступил на Пушкинском театральном фестивале в Пскове

09 сентября 2023

Освещение появится на спортплощадке в парке у реки Милевки в Пскове

09 сентября 2023

Мину времён ВОВ обнаружили в Порховском районе

09 сентября 2023

Склон для катания на ватрушках появится в парке на Милевке

09 сентября 2023

Михаил Ведерников проконтролировал благоустройство псковского парка на Милевке

09 сентября 2023

Раньше срока планируют завершить ремонт улицы Алмазной в Пскове

09 сентября 2023

Ремонт улицы Юбилейной в Пскове планируют завершить раньше срока

09 сентября 2023

Соблюдение избирательных прав проконтролировал Дмитрий Шахов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...