Соблюдение избирательных прав проконтролировал Дмитрий Шахов

16:50, 09 сентября 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил избирательные участки в Опочецком районе, где проконтролировал ход голосования на выборах губернатора Псковской области и в органы местного самоуправления, сообщили ПАИ в аппарате омбудсмена.

Председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Бобылева рассказала омбудсмену о ходе голосования в районе, о количестве кандидатов и политических партиях, принимающих участие в выборах, а также о числе избирателей, изъявивших желание воспользоваться дистанционным голосованием при избрании губернатора Псковской области и депутатов Опочецкого районного Собрания. Председатель ТИК сообщила об одной жалобе, поступившей в первый день голосования в их комиссию, которая была незамедлительно рассмотрена.

На одном из избирательных участков уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов проверил соблюдение процедуры голосования, исключения из списков избирателей тех граждан, кто выбрал дистанционное голосование, а также пообщался с наблюдателями, которые отметили прозрачность процедуры голосования, доброжелательность членов участковых комиссий и отсутствие нарушений и жалоб как у них, так и со стороны избирателей.

«Жалоб и обращений в первый день голосования уполномоченному по правам человека в Псковской области не поступало. Мониторинг за соблюдением избирательных прав граждан будет продолжен 9 и 10 сентября 2023 года», – добавили в аппарате омбудсмена.