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Происшествия

В Санкт-Петербурге арестовали экс-главу Института вакцин и сывороток

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бывшего директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина, подозреваемого в причинении институту ущерба почти на 437 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

«Смольнинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Трухина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата - ред.) сроком по 7 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

«Следствие считает, что Трухин причинил ущерб ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на сумму 436 746 816 рублей», — уточняют в судебной пресс-службе.

Как отмечается, Виктор Трухин просил отправить его под домашний арест. Защита обратила внимание, что Трухин активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний, поясняет пресс-служба судов.
 

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