Псковские спортсменки участвуют в первенстве России по скалолазанию

20:14, 09 сентября 2023, ПАИ

Псковские спортсменки участвуют в первенстве России по скалолазанию в дисциплине «Двоеборье», которое проходит в Москве с 7 по 11 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Псковской областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Владимир Лоленко.

Всего в первенстве принимают участие около 400 спортсменов из 33 регионов России, а также ещё шести стран: Белоруссии, Монголии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Эквадора.

От Псковской области на соревнования отправились Злата и Владислава Туманенковы, а также Юлиана Панина.

«Девушки готовы побороться, как минимум, за место в финале. Как максимум – за призовые места. А как показывают предыдущие соревнования, они на это способны!» – отметил Владимир Лоленко.

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