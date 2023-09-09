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Псковские спортсменки участвуют в первенстве России по скалолазанию

Псковские спортсменки участвуют в первенстве России по скалолазанию в дисциплине «Двоеборье», которое проходит в Москве с 7 по 11 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Псковской областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Владимир Лоленко.

Фото: группа Псковской областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма в соцсети «ВКонтакте»

Всего в первенстве принимают участие около 400 спортсменов из 33 регионов России, а также ещё шести стран: Белоруссии, Монголии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Эквадора.

От Псковской области на соревнования отправились Злата и Владислава Туманенковы, а также Юлиана Панина.

«Девушки готовы побороться, как минимум, за место в финале. Как максимум – за призовые места. А как показывают предыдущие соревнования, они на это способны!» – отметил Владимир Лоленко.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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