Освещение появится на спортплощадке в парке у реки Милевки в Пскове

18:21, 09 сентября 2023, ПАИ

Освещение появится на спортплощадке в парке у реки Милевки в Пскове. Об этом было объявлено в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в город сегодня, 9 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с главой региона объект посетили глава Пскова Борис Елкин, депутат Псковского областного Собрания Елена Лунгу, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Михаил Ведерников проконтролировал выполненное благоустройство парка. В частности, в парке находится универсальная спортивная площадка, которая оборудована воротами для мини-футбола, баскетбольным щитом, волейбольными стойками, гимнастическим комплексом, скамьёй для пресса и так далее.

Глава региона уточнил у подрядчика, появится ли освещение на спортивной площадке. Представитель подрядчика заверил, что освещение на площадке обязательно сделают, но немного позднее.

Напомним, благоустройство парка осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» по итогам голосования с участием жителей Пскова. В 2021 году в Пскове проходило голосование, в ходе которого горожане могли выбрать один из вариантов благоустройства парка. На выбор псковичам было представлено два варианта, разработанных на базе детского технопарка «Кванториум»: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». В итоге участники голосования отдали предпочтение концепции «Место для тебя»: за неё проголосовало 53 % участников опроса.