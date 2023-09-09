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ФК «Луки-Энергия» уступил «Зоркому»

Футбольный клуб «Луки-Энергия» уступил «Зоркому» из Красногорска со счётом 2:3 в рамках восьмого тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Костюкович

Великолучане проигрывали со счётом 0:3 вплоть до 84-й минуты встречи. Сначала один мяч удалось отыграть усилиями Василия Лунёва, а уже через минуту «Луки-Энергия» забили ещё один гол, но переломить исход встречи так и не получилось.

По итогам матча великолучане опустились на 12-е место в таблице.

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