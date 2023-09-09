В Пскове возбудили уголовное дело против школьника, разорвавшего однокласснику селезёнку

19:49, 09 сентября 2023, ПАИ

Уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) возбудили против 14-летнего подростка, ударившего своего одноклассника в живот в одной из школ Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы. Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Напомним, что 7 сентября в кабинете русского языка и литературы одной из псковских школ семиклассник сильно ударил своего одноклассника в живот. После этого подростка экстренно доставили в Псковскую областную клиническую больницу. В ходе осмотра медики диагностировали у мальчика разрыв селезёнки.

По состоянию на 9 сентября подросток находится в реанимационном отделении, в сознании, состояние тяжёлое, компенсированное на фоне лечения. Он находится под наблюдением хирурга и реаниматолога.