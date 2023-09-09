Двое подростков испортили дорожные знаки в Псковском районе
Двое подростков испортили дорожные знаки на въезде в деревню Дуброво Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районного ОМВД.
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Вандалами оказались жители соседней деревни в возрасте 14 и 16 лет. В отношении них составили административный материал за хулиганство.
Кроме того, дополнительная работа будет проведена с родителями подростков.
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