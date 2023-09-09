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Общество

Двое подростков испортили дорожные знаки в Псковском районе

Двое подростков испортили дорожные знаки на въезде в деревню Дуброво Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районного ОМВД.

  • Фото с места повреждения дорожных знаков в деревне Дуброво Псковского района
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Фото с места повреждения дорожных знаков в деревне Дуброво Псковского района
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Фото с места повреждения дорожных знаков в деревне Дуброво Псковского района
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Вандалами оказались жители соседней деревни в возрасте 14 и 16 лет. В отношении них составили административный материал за хулиганство.

Кроме того, дополнительная работа будет проведена с родителями подростков.

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