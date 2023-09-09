Двое подростков испортили дорожные знаки в Псковском районе

20:07, 09 сентября 2023, ПАИ

Двое подростков испортили дорожные знаки на въезде в деревню Дуброво Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе районного ОМВД.



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»





Вандалами оказались жители соседней деревни в возрасте 14 и 16 лет. В отношении них составили административный материал за хулиганство.

Кроме того, дополнительная работа будет проведена с родителями подростков.