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Политика

Основной поток избирателей в Псковской области ожидается в последний день выборов

В общественном штабе наблюдения за выборами в Псковской области подвели итоги второго дня голосования. Итоги дня прокомментировал руководитель штаба общественного наблюдения на выборах в Псковской области Илья Стрелков сегодня, 9 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Он отметил, что за второй день голосования поступила одна жалоба – из территориальной избирательной комиссии Невельского района. Причиной жалобы стало отсутствие регистрационных данных на листовке.

«Облизбирком будет проводить собрание по данной жалобе», – отметил Илья Стрелков.

Он также добавил, что явка избирателей составила 19,73 %. «Это достаточной хорошая явка для двух дней голосования. Активный день будет завтра. Завтра ждём основной поток избирателей», – подчеркнул руководитель штаба. 

Кроме того, 81 % избирателей Псковской области, подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), уже проголосовали.

«Система работает хорошо, жалоб тоже нет», – подытожил Илья Стрелков.

Напомним, что на конец второго дня выборов в Псковской области проголосовало 89 405 избирателей.

Добавим, что голосование пройдёт ещё завтра, 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

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