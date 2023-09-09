Наталья Горбачёва – о центре общественного наблюдения: Наши двери открыты

22:23, 09 сентября 2023, ПАИ

Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) и общественного штаба за проведением выборов в Псковской области во второй день голосования, 9 сентября, работал в штатном режиме. Об этом рассказала председатель региональной общественной палаты Наталья Горбачёва в центре общественного наблюдения, передаёт корреспондент ПАИ.

«Центр видеонаблюдения за выборами в Псковской области работал сегодня в штатном режиме. День был особый, об этом говорили все. Это второй день голосования. Наш центр посетили депутаты Псковского областного Собрания и заместитель губернатора Псковской области. Наши двери открыты, мы ждём завтрашнего дня», – отметила Наталья Горбачёва.

Отметим, что Центр общественного наблюдения работает на протяжении трёх дней голосования с 8:00 до 20:00 по адресу: улица Некрасова, 19. В ЦОН также работает горячая линия по телефону (8 8112) 72-16-10.

Добавим, что сегодня завершился второй день голосования на выборах в Псковской области. Избирательные участки закрылись в 20:00 и откроются завтра в 8:00.

Напомним, что голосование пройдёт ещё завтра, 10 сентября. На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.