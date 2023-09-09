Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

70-летний пенсионер пропал в Псковском районе

70-летний Олег Филиппов пропал в деревне Подборовье-1 Псковского района Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

9 сентября он ушёл в лес и не вернулся.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые.

Был одет в серо-голубой плащ, синюю кофту, голубые штаны, резиновые сапоги и шапку с козырьком. С собой имел синий велосипед «Аист» и корзину.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Олега Филиппова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 сентября 2023

Соблюдение избирательных прав проконтролировал омбудсмен в псковском СИЗО

09 сентября 2023

70-летний пенсионер пропал в Псковском районе

09 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Асфальт, качели и зелёные склоны

09 сентября 2023

Оперу «Борис Годунов» поставили в Псковском кремле

09 сентября 2023

19,73% составила явка на выборы губернатора Псковской области на конец второго дня голосования

09 сентября 2023

Председатель Псковской гордумы поздравил первокурсников Университета ФСИН с принятием присяги

09 сентября 2023

Двое подростков испортили дорожные знаки в Псковском районе

09 сентября 2023

Второй день голосования завершился на выборах в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...