70-летний пенсионер пропал в Псковском районе

22:39, 09 сентября 2023, ПАИ

70-летний Олег Филиппов пропал в деревне Подборовье-1 Псковского района Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

9 сентября он ушёл в лес и не вернулся.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые.

Был одет в серо-голубой плащ, синюю кофту, голубые штаны, резиновые сапоги и шапку с козырьком. С собой имел синий велосипед «Аист» и корзину.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Олега Филиппова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.