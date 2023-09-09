70-летний пенсионер пропал в Псковском районе
70-летний Олег Филиппов пропал в деревне Подборовье-1 Псковского района Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
9 сентября он ушёл в лес и не вернулся.
Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые.
Был одет в серо-голубой плащ, синюю кофту, голубые штаны, резиновые сапоги и шапку с козырьком. С собой имел синий велосипед «Аист» и корзину.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Олега Филиппова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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