Три местности в Красногородском районе обследовали поисковики и волонтёры

23:32, 09 сентября 2023, ПАИ

«Вахта Памяти» в Красногородском районе начала свою работу вчера, 8 сентября, а сегодня к поисковикам из разных отрядов присоединились волонтёры культуры, в числе которых дети из посёлка Красногородск и деревни Покровское. Об этом сообщает районная газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»











За сегодняшний день поисковики обследовали три местности. Первая – в деревне Кривины Пограничной волости, где похоронен советский солдат. Вторая – местность Долгое недалеко от Рыжего озера в деревне Покровское, где покоятся остатки семи бойцов. Третья – в деревне Лямоны, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои.

Экспедицию в Лямоны возглавил командир Красногородского поискового отряда «Первый рубеж» Валерий Леппо. Местность в деревне Кривины волонтёры обследовали вместе с опытными поисковиками под руководством краеведа, посла культуры Союза женщин России, специалиста по методике клубной работы Покровского сельского дома культуры Жанны Тарасовой. Она рассказала детям о боевых действиях, проходивших на этой территории в годы войны, а также о педагогах и детях Покровской школы, стараниями которых был создан местный музей.

Поиски могилы солдата, похороненного в деревне Кривины, пока не увенчались успехом. «Мы не теряем надежды найти солдата. Возможно, лучше будет вернуться к поискам, когда опадёт листва с деревьев и кустарников», – отметила Жанна Тарасова.

Обследованием местности Долгое у Рыжего озера руководили председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» и руководитель ПО ВППОО «След «Пантеры» Анна Шуняева и заместитель командира Красногородского поискового отряда «Первый рубеж» Дмитрий Розманич. Они вместе с волонтёрами обследовали болотистую местность. Провела группу на место захоронения местная жительница. В результате поисков нашли часть личных вещей бойцов и обувь.

«Трудно описать, насколько рады были дети участию в поисковых экспедициях. И с какой радостью они после интенсивной работы уставшие, но довольные приехали в лагерь к поисковикам. Здесь им рассказали о походных условиях, накормили вкусной едой с полевой кухни, провели экскурсию по лагерю. Также красногородские волонтёры группы «Красногородск своих не бросает» передали волонтёрам группы «Пыталово своих не бросает» собранную нашими жителями помощь для военных, выполняющих свой воинский долг в зоне специальной военной операции», – написали в газете.

Напомним, что поисковые работы проводятся в рамках национального проекта «Культура» по программе «Волонтёры культуры».