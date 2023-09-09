Автомобиль столкнулся с лосем в Пустошкинском районе

23:57, 09 сентября 2023, ПАИ

Автомобиль Haval столкнулся с лосем в деревне Заречье Пустошкинского района. Животное погибло на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»







Водитель от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.