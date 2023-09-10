Полиция по горячим следам раскрыла кражу из подъезда в Пскове

09:00, 10 сентября 2023, ПАИ

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу из подъезда многоквартирного дома в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, за помощью в полицию обратилась 21-летняя псковичка. Девушка рассказала, что злоумышленник похитил принадлежавшую ей детскую коляску из подъезда многоквартирного дома на улице Стахановской в Пскове.

Полицейским удалось установить лицо, подозреваемое в совершении кражи. Им оказался безработный 19-летний пскович. При обыске у него изъяли похищенную коляску.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается: устанавливаются все обстоятельства случившегося.