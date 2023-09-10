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Политика

В Сети появился фейк о присутствии постороннего на избирательном участке в Кунье

Информация о якобы незаконном нахождении неизвестного после 20:00 на одном из избирательных участков Куньинского района появилась в Telegram-каналах. Эта информация не соответствует действительности. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Фото: избирательная комиссия Псковской области

На избирательном участке № 453 на улице Дзержинского, 87а в посёлке Кунья после завершения голосования члены комиссии обеспечили сохранность избирательных бюллетеней, и после завершения работы участковой избирательной комиссии 9 сентября все присутствовавшие покинули помещение для голосования, в том числе члены комиссии.

«Помещение для голосования передано под круглосуточную охрану сотруднику правоохранительных органов (который и запечатлен на данном видео), помещение для голосования закрыто и опечатано. Хранение в участковых избирательных комиссиях избирательных бюллетеней и сейф-пакетов, содержащих избирательные бюллетени, осуществляется в охраняемом сотрудником правоохранительных органов помещении и круглосуточно находится под видеонаблюдением (видеофиксацией)», – объяснили в облизбиркоме.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района и определяется состав депутатов муниципальных собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах – будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний седьмого созыва по округу № 1.

52 102 избирателя Псковской области подали заявления об участии в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. 82 % из них уже приняли участие в выборах, проголосовав на портале vybory.gov.ru.

За два дня голосования на выборах губернатора Псковской области явка составила 19,73 %.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

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