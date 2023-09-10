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Общество

Индийский спектакль представили в Пскове

Показ театральной постановки «Воительницы Бхарата» в рамках Фестиваля индийской культуры состоялся 9 сентября в Псковской областной филармонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Постановку «Воительницы Бхарата» представила танцевальная группа театра фонда «Прасиддха» под руководством хореографа, лауреата премий Падма Шри и Академии Сангит Натак – Пратибхи Прахлад. Мероприятие состоялось в рамках Фестиваля индийской культуры.

В пресс-службе ТКД также добавили, что показ спектакля вызвал большой интерес со стороны псковичей.

«Большинство мест в зрительном зале оказались заполненными. Отмечу, что вход на это мероприятие осуществлялся по пригласительным билетам, которые можно было бесплатно получить в кассе филармонии. Постановка охватывает шесть классических стилей индийского танца и один современный. Хореографический спектакль рассказывает о судьбах семи героинь из разных уголков Индии на разных этапах истории», – добавили в пресс-службе.

Отметим, что фестиваль индийской культуры в России проводится при поддержке Министерства культуры России, Индийского совета по культурным связям при Министерстве иностранных дел Республики Индия, посольства Республики Индии в России. Организатор проекта – Росконцерт.

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