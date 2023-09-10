Самый крупный за последние 10 лет алмаз обнаружили в России

10:52, 10 сентября 2023, ПАИ

Самый крупный за последние 10 лет алмаз ювелирного качества был обнаружен на территории Якутии 9 сентября. Вес камня составил 390,7 карата. Об этом сообщается в Telegram-канале алмазодобывающей компании «Алроса».

По информации организации, камень был найден на участке Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Якутии.

«Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймлённый жёлто-коричневым ореолом: уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета», – рассказали в компании.

Сообщается, что предыдущий рекордсмен был найден в 2013 году – масса алмаза тогда составила 401 карат.