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Политика

81% подавших заявление на ДЭГ избирателей проголосовали на выборах главы Псковского района

По состоянию на 9:30 81 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах главы Псковского района. Об этом из информационного центра избирательной комиссии Псковской области сообщает корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

Всего для участия в ДЭГ на выборах главы Псковского района зарегистрировалось 3 523 избирателя, уже было выдано 2 932 электронных бюллетеня (83 %), 2 862 бюллетеня принято (81 %)

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

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