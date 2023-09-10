Более ста тысяч перевела мошенникам великолучанка, пытаясь заработать на инвестициях

11:31, 10 сентября 2023, ПАИ

Великолучанка пыталась заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

46-летняя жительница деревни Торчилово Великолукского района обратилась в полицию с заявлением о хищении денег. Женщина пояснила полицейским, что с 1 июля по 1 сентября неизвестный по телефону предлагал ей заработать на платформе бизнес-инвестиций в интернете. Желая поправить своё финансовое положение, великолучанка решила откликнуться на предложение и перевела злоумышленнику за два месяца почти 120 тысяч рублей. Однако обещанного дохода она так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.