86% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

12:09, 10 сентября 2023, ПАИ

По состоянию на 12:00 86 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале экспертного клуба «Псковский регион».

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.