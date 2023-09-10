23,38% составила явка на выборы губернатора Псковской области на 12:00

12:23, 10 сентября 2023, ПАИ

Явка на выборы губернатора Псковской области на 12:00 без учёта ДЭГ составила 23,38 %. Всего проголосовало 105 977 избирателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

С помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 45 083 избирателя – 86,4 % от числа зарегистрированных пользователей.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района и определяется состав депутатов муниципальных собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах – будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходят дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний седьмого созыва по округу № 1.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.