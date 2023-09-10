Велосипедиста сбили на улице Западной в Пскове
Велосипедист пострадал после столкновения с автомобилем в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Столкновение автомобиля Volkswagen и велосипедиста произошло у дома № 21 на улице Западной в Пскове.
Велосипедисту оказывается помощь на месте. Решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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