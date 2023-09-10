Велосипедиста сбили на улице Западной в Пскове

13:47, 10 сентября 2023, ПАИ

Велосипедист пострадал после столкновения с автомобилем в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











Столкновение автомобиля Volkswagen и велосипедиста произошло у дома № 21 на улице Западной в Пскове.

Велосипедисту оказывается помощь на месте. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.