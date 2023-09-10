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Общество

Башню Нижних решеток реставрируют в Псково-Печерском монастыре

Специалисты приступили к реставрации башни Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

  • Башню Нижних решеток реставрируют в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»
  • Башню Нижних решеток реставрируют в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»
  • Башню Нижних решеток реставрируют в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»
  • Башню Нижних решеток реставрируют в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Авторский надзор и научное руководство за реставрационными работами осуществляет архитектор из Санкт-Петербурга Михаил Фриновский.

Объект культурного наследия федерального значения «Башня Нижних решеток» входит в ансамбль построек Псково-Печерского монастыря.

Башня построена в середине XVI века. Являлась оборонительной и защищала монахов от осад ливонских рыцарей. Инициатором устройства крепостных стен и башен в монастыре был иеромонах Корнилий, впоследствии казненный Иоанном Грозным.

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