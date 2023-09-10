Студент ВЛГАФК стал сильнейшим десятиборцем на чемпионате России

17:54, 10 сентября 2023, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, член сборной команды России в легкоатлетическом многоборье и мастер спорта Александр Виссель стал сильнейшим десятиборцем среди мужчин на командном чемпионате России по многоборьям. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

Александр Виссель завоевал 7521 очко. Он пробежал 100 метров за 11,19 секунды, прыгнул в длину на 7,15 метра, толкнул ядро на 13,66 метра, прыгнул в высоту на 1,96 метров, пробежал 400 метров за 49,78 секунд и 110 метров с барьерами за 15,11 секунд, метанул диск на 43,84 метра, прыгунл с шестом на высоту 4,50 метра, метанул копьё на расстроение в 47,35 метров и пробежал 1500 метров за 4 минуты 42 секунды.

Отметим, что командный чемпионат России по легкоатлетическому многоборью прошел 7-8 сентября в Адлере. Очки выступлений нашего спортсмена пошли в зачёт спартакиады в две команды: Санкт-Петербург – Псковская область.

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