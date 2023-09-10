До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 сентября

18:17, 10 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Температура по области составит ночью от +6 до +11 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.