До +26 градусов ожидается в Псковской области 11 сентября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Температура по области составит ночью от +6 до +11 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 сентября 2023
Псковские кандидаты и эксперты подключились к федеральной «Ночи выборов – 2023. От Москвы до самых до окраин»