Пропавшего в Псковском районе 70-летнего пенсионера нашли живым

18:36, 10 сентября 2023, ПАИ

Пропавшего в деревне Подборовье-1 Псковского района Псковской области 70-летнего пенсионера нашли живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении группы.

Напомним, что 9 сентября мужчина ушёл в лес и не вернулся.