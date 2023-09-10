Пропавшего в Псковском районе 70-летнего пенсионера нашли живым
Пропавшего в деревне Подборовье-1 Псковского района Псковской области 70-летнего пенсионера нашли живым. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении группы.
Напомним, что 9 сентября мужчина ушёл в лес и не вернулся.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 сентября 2023
Псковские кандидаты и эксперты подключились к федеральной «Ночи выборов – 2023. От Москвы до самых до окраин»