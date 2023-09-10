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Общество

Выставка графических портретов псковичей откроется в центральной библиотеке 15 сентября

Открытие выставки члена Союза художников России Николая Самойленко «Портрет современника» откроется в Центральной городской библиотеке Пскова 15 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

В экспозиции будет представлено 25 работ: образы псковичей, знакомых и незнакомых, тонко и пластично обозначенные наброски и этюды пейзажей.

«Свободное, виртуозное владение техникой рисунка позволяет автору достигать высокой степени глубины и психологической выразительности в характеристике своих персонажей. Здесь нет ординарных лиц – все значительны, и на всех отпечаталось время драматическим отсветом, особого рода чувством судьбы. Так увидел их художник, наделённый даром острого физиономиста», – рассказали в пресс-службе.

Николай Самойленко родился в городе Антраците Луганской области. Окончил Одесское театрально-художественное училище, затем Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной (ныне СПГХПА имени Штиглица), факультет художественной обработки дерева. В 1989 году по распределению приехал в Псков. Сейчас занимается церковным искусством. Является членом псковского регионального общественного движения «ПсковАрт».

Выставка будет работать до 16 октября.

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