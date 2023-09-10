Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2000 человек

20:38, 10 сентября 2023, ПАИ

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2 122 человек, более 2 400 жителей пострадали. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Al Jazeera.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что от стихийного бедствия так или иначе пострадало более 300 тысяч человек. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло ночью 9 сентября.

Бедствие вызвало обрушение жилых зданий и различных построек в Марракеше и Агадире, в том числе пострадали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трёхдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.