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Общество

Безбилетного пассажира запечатлели в Островском районе

Безбилетного пассажира сняла на видео жительница Островского района. Видеозапись опубликовали в группе газеты «Островские вести». 

Фото: газета «Островское вести»

На кадрах видно, как по крыше автобуса ходит аист. 

«Какой водитель и пассажиры умнички, добрые люди, и оператору тоже огромное спасибо, это она спасатель божественной птицы», – написала одна из комментаторов.

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