Безбилетного пассажира запечатлели в Островском районе
Безбилетного пассажира сняла на видео жительница Островского района. Видеозапись опубликовали в группе газеты «Островские вести».
На кадрах видно, как по крыше автобуса ходит аист.
«Какой водитель и пассажиры умнички, добрые люди, и оператору тоже огромное спасибо, это она спасатель божественной птицы», – написала одна из комментаторов.
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