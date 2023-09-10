Безбилетного пассажира запечатлели в Островском районе

20:46, 10 сентября 2023, ПАИ

Безбилетного пассажира сняла на видео жительница Островского района. Видеозапись опубликовали в группе газеты «Островские вести».

На кадрах видно, как по крыше автобуса ходит аист.

«Какой водитель и пассажиры умнички, добрые люди, и оператору тоже огромное спасибо, это она спасатель божественной птицы», – написала одна из комментаторов.