Псковичка стала жертвой мошенников при попытке купить билеты в цирк

20:58, 10 сентября 2023, ПАИ

58-летняя жительница деревни Черёха Псковского района стала жертвой мошенников при попытке купить билеты в цирк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина пояснила, что на сайте перешла по ссылке для оплаты забронированных мест и ввела данные банковской карты, в результате чего злоумышленник смог похитить деньги. Потерпевшая лишилась 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.