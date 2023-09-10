Псковичка стала жертвой мошенников при попытке купить билеты в цирк
58-летняя жительница деревни Черёха Псковского района стала жертвой мошенников при попытке купить билеты в цирк. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщина пояснила, что на сайте перешла по ссылке для оплаты забронированных мест и ввела данные банковской карты, в результате чего злоумышленник смог похитить деньги. Потерпевшая лишилась 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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