Европа запретила россиянам ввоз личных автомобилей, телефонов и туалетной бумаги

22:12, 10 сентября 2023, ПАИ

У российских граждан при пересечении границы с Евросоюзом могут отобрать практически все личные вещи. Соответствующие разъяснения опубликовала Еврокомиссия (ЕК) в рекомендациях для таможенных органов стран-членов, пишет «Российская газета».

Уточнения связаны с ранее принятыми санкциями ЕС, в рамках которых было запрещено перемещение ряда товаров через границу с РФ, включая автомобили, смартфоны и ноутбуки, косметику и ювелирные изделия. Однако речь шла о товарах, «производящих существенные доходы» для России. Тем не менее в Германии неоднократно отмечались случаи ареста личных автомобилей, зарегистрированных в РФ.

В Еврокомиссии пояснили, что запрет распространяется и на личные вещи, то есть россиянин при поездке в ЕС может лишиться практически всего. Въезд на машине, провоз смартфона или даже чемодана определённой стоимости теперь расценивается как нелегальный импорт, а «контрабанда» может быть конфискована. Запрет касается даже туалетной бумаги и зубной пасты, также включённых в санкционный перечень.

Вероятно, исполнение этих рекомендаций на практике будет зависеть от конкретной страны ЕС, как это ранее произошло с вопросом выдачи шенгенских виз россиянам.

На практике же новые рекомендации Еврокомиссии выглядят попыткой сделать невозможным для российских граждан пересечение границы союза.