Уралвагонзавод может возобновить производство танков Т-80

22:29, 10 сентября 2023, ПАИ

Российские военные поставили перед концерном «Уралвагонзавод» задачу возобновить производство танков Т-80 с газотурбинными двигателями, сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов в эфире передачи «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами её поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых», – рассказал он.

Основной боевой танк Т-80 поступил на вооружение в 1976 году. Его ключевым отличием стало применение единой газотурбинной силовой установки, за что танк назвали «летающим».

