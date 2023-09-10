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Общество

Более 70 крупных терактов предотвратили в России с начала СВО

С начала специальной военной операции (СВО) в России предотвратили более 70 крупных терактов, в том числе на объектах энергетики, сорваны попытки уничтожения военных и гражданских самолётов на аэродромах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрия Кокова.

В частности, предотвратили попытку подрыва газопровода «Турецкий поток», высоковольтных ЛЭП в Ленинградской и Тверской областях, Угличской ГЭС, самолётов гражданской и военной авиации в местах базирования. Пресечены диверсии на объектах энергетики и транспорта в Крыму, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, по словам Юрия Кокова, предотвратили ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров. Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, а также покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета.

Юрий Коков добавил, что к уголовной ответственности привлекли более 300 лиц, причастных к совершению по заданиям украинских спецслужб нападений на военкоматы, административные здания и объекты железнодорожной инфраструктуры. Наказания понесли и сотни распространителей ложной информации и террористических угроз, установлены их зарубежные кураторы.

По словам замсекретаря СБ РФ, с учётом накопленного опыта действий в новой обстановке «принимаются оперативные меры, направленные на совершенствование совместной деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению возникающих террористических угроз и проявлений».

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