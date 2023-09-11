Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наиболее частые причины отравления шаурмой назвали в Роспотребнадзоре

Плохое качество исходных ингредиентов и нарушение санитарных норм хранения пищевой продукции чаще всего становятся причинами отравления шаурмой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Северо-Западу.

Частыми причинами отправления шаурмой стали: 

  • плохое качество исходных ингредиентов. Производители в целях экономии могут покупать дешёвое сырьё низкого качества. Потребитель не может определить, насколько свежие мясо и овощи в продукте, по причине использования большого количества приправ и соусов;
  • нарушение санитарных норм хранения пищевой продукции. Мясо не может лежать долго, если к вечеру весь его объём не был продан, оно остаётся на следующий день. А нарезанные компоненты для шаурмы должны храниться не на столе, а в холодильнике при температуре от +4 до +20 градусов не более 6 часов; 
  • антисанитарные условия приготовления продукта. Павильоны, где продаётся шаурма, зачастую не имеют должной вентиляции, водоснабжения и канализации.

Чтобы избежать отравления шаурмой, в Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

  • перед покупкой шаурмы нужно посмотреть на условия, где она готовится. Если повар не надел перчатки, а помещение не внушает доверия, от еды лучше отказаться;
  • перед принятием пищи обязательно нужно вымыть руки с мылом или воспользоваться дезинфицирующим гелем;
  • покупать гастрономический коктейль желательно только в официальных точках продажи фастфуда, у которых хорошая репутация и имеется вся требуемая для осуществления деятельности документация.

Как отметили в Роспотребнадзоре, покупатели сами нередко виноваты в том, что отравляются шаурмой, например берут еду грязными руками, едят в местах, где нет соответствующих условий для приёма пищи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Валерий Зайцев: Не все жители Печор были готовы к масштабному благоустройству

11 сентября 2023

Игорь Сопов: Избиратели Псковской области верят в ДЭГ

10 сентября 2023

Николай Козловский – о выборах главы региона: В Великих Луках нарушений не зафиксировали

10 сентября 2023

Мужество работающих в Псковской области людей отметил Александр Малькевич

10 сентября 2023

Пётр Алексеенко поблагодарил проголосовавших за КПРФ псковичей

10 сентября 2023

Алексей Наумец выразил надежду на победу действующего губернатора Псковской области

10 сентября 2023

Наталья Фёдорова: Выборная кампания в Псковском районе прошла в рабочей обстановке

10 сентября 2023

Удобство ДЭГ для предпринимателей отметил Игорь Романов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...