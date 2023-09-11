Наиболее частые причины отравления шаурмой назвали в Роспотребнадзоре

23:01, 10 сентября 2023, ПАИ

Плохое качество исходных ингредиентов и нарушение санитарных норм хранения пищевой продукции чаще всего становятся причинами отравления шаурмой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Северо-Западу.

Частыми причинами отправления шаурмой стали:

плохое качество исходных ингредиентов. Производители в целях экономии могут покупать дешёвое сырьё низкого качества. Потребитель не может определить, насколько свежие мясо и овощи в продукте, по причине использования большого количества приправ и соусов;

нарушение санитарных норм хранения пищевой продукции. Мясо не может лежать долго, если к вечеру весь его объём не был продан, оно остаётся на следующий день. А нарезанные компоненты для шаурмы должны храниться не на столе, а в холодильнике при температуре от +4 до +20 градусов не более 6 часов;

антисанитарные условия приготовления продукта. Павильоны, где продаётся шаурма, зачастую не имеют должной вентиляции, водоснабжения и канализации.

Чтобы избежать отравления шаурмой, в Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

перед покупкой шаурмы нужно посмотреть на условия, где она готовится. Если повар не надел перчатки, а помещение не внушает доверия, от еды лучше отказаться;

перед принятием пищи обязательно нужно вымыть руки с мылом или воспользоваться дезинфицирующим гелем;

покупать гастрономический коктейль желательно только в официальных точках продажи фастфуда, у которых хорошая репутация и имеется вся требуемая для осуществления деятельности документация.

Как отметили в Роспотребнадзоре, покупатели сами нередко виноваты в том, что отравляются шаурмой, например берут еду грязными руками, едят в местах, где нет соответствующих условий для приёма пищи.